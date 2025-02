Saint-Louis : des kits scolaires du Consortium " Yiir Xaleyi " remis à une vingtaine d’enfants vulnérables

Le consortium « Yiir Xaleyi », qui regroupe les organisations Miroir des Enfants (MDE), l’Association d’Aide aux Personnes Vulnérables (2APV) et Enda Jeunesse Action (EJA), a procédé hier mercredi à une remise de kits scolaires à une vingtaine d'enfants vulnérables de Saint-Louis.



Les bénéficiaires, constitués principalement d'enfants handicapés et orphelins, ont reçu des fournitures scolaires essentielles permettant ainsi de faciliter leur accès à l'éducation. Cette initiative s'inscrit dans un plan d'action élaboré par les trois organisations afin de promouvoir l'inclusion et l'équité pour tous les enfants, notamment ceux issus de milieux défavorisés.





La distribution de ces fournitures est une étape clé pour encourager la scolarisation et l'intégration sociale des enfants vulnérables. Les trois organisations impliquées se sont engagées à mettre en place d'autres initiatives visant à soutenir ces jeunes dans leur éducation, leur offrant ainsi des chances égales de réussir.