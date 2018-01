Saint-Louis : des libéraux vont boycotter la visite de MACRON. Karim WADE informé de la décision de BARAYA

La tension monte au sein du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) à Saint-Louis suite à la décision du coordonnateur de la fédération départementale de piloter le comité d’organisation de l’accueil du président français Emmanuel MACRON à Saint-Louis. Une brève tournée à laquelle le président Macky SALL et son épouse Marième Faye SALL devront prendre également part.



Ceux qui soupçonnent chez BARAYA une claire volonté de « vendre le parti », annoncent un refus catégorique de son appel d’accorder un accueil chaleureux au chef de l’État et à son hôte.



Avec les vives protestations soulevées, il faut s’attendre à des règlements de comptes au sein du PDS après la visite. L’autre camp met d’ailleurs en branle une tactique pour défenestrer le responsable libéral de Guet-Ndar qui pour ses détracteurs ne défend plus les idéaux du parti.



Des sources de Ndarinfo.com renseignent que Karim WADE, le fils du secrétaire général national du PDS Abdoulaye WADE, a été informé de la situation.



Au moment où BARAYA invite ses partisans se mobiliser le 03 février, les autres responsables appellent au boycott pur et dur de la visite des deux hommes forts.



La bataille est ouverte.



NDARINFO.COM