Saint-Louis endeuillée par le départ de Douada SY, chef du protocole de la Gouvernance

C’est avec tristesse que nous apprenons le rappel à Dieu de Daouda SY, chef du protocole de la Gouvernance de Saint-Louis. Un homme d’une grande générosité, d’un calme et d’une bonté exemplaires. Un symbole de la constance et de la loyauté s'en est allé. Un grand serviteur de l’Etat a tiré sa révérence.



NDARINFO gardera à jamais l’image de cet homme disponible et très pieux qu’il fut, toujours engagé dans le bien, dans l’utile, au service de sa Nation.



Nous prions pour qu’Allah lui accorde une somptueuse demeure au paradis et présentons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches à toute la région de Saint-Louis.