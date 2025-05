Saint-Louis : huit voleurs de bétail arrêtés lors d’une opération coup de poing

Une opération coup de poing menée ce vendredi 9 mai par la Brigade de Recherche du Commissariat central de Saint-Louis a permis le démantèlement d’un réseau de voleurs de bétail actif entre Louga et Saint-Louis. Huit individus ont été arrêtés pour association de malfaiteurs, vol de bétail, recel et abattage clandestin.



L’intervention dans le quartier Diamaguène Sor a permis la saisie de 54 animaux (bœufs, chèvres, béliers, agneaux, cabris), du matériel d’élevage et d’abattage (bassines, sacs de foin, couteaux, crochets), ainsi que des peaux d’animaux et deux pélicans, une espèce protégée.



L’enquête est en cours pour identifier d’éventuels complices et démanteler le réseau dans son intégralité.



