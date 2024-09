Saint-Louis : la ferveur pour clôturer le " Burd "

De nombreux fidèles musulmans de la confrérie tidiane ont participé dans la ferveur vendredi soir à Saint-Louis (nord) à la clôture du ‘’Burd’’, séances de prière et de lecture de textes sacrés précédent la célébration de la naissance du prophète Mohamed



Située dans la partie nord de l’Île de Saint-Louis, la Zawiya dénommé El Hadji Malick Sy, une des principales figures de la confrérie tidaine, a été prise d’assaut peu après la prière de Maghreb [quatrième prière de la journée] par de nombreux fidèles venus assister à la clôture du ´´Burd’´, correspondant à la 10e nuit du mois lunaire Rabi Al Awal 1446H.



Auparavant, certains fidèles avaient pris part à la traditionnelle ‘´Hadaratoul Jumah’´, un moment de récitation de formules d’éloge à Allah qui se déroule chaque vendredi entre la prière d’Asr [troisième prière de la journée] et celle du Maghreb.



Pendant plus de trente minutes, cette clôture du ´´Burd’’ a été rythmée par des poèmes panégyriques à la gloire de celui qui est décrit comme étant la meilleure des créatures.



Chapelets à la main, d’autres fidèles vivent ces moments par des invocations d’Allah et de son Prophète.



Peu après la séance de clôture du ´´Burd’´, l’imam El Hadji Moustapha Sow a adressé un message à l’endroit des fidèles.



´´Nous remercions Allah de nous avoir accordé la santé pour pouvoir vivre ces dix premiers jours du mois de Mawlid marqués par le Burd’´, a-t-il déclaré.



Il a par la suite formulé des prières pour un Sénégal de paix mais également à l’endroit des fidèles qui vont devoir partir à la cité religieuse de Tivaouane pour la célébration du Mawlid.



Nichée dans la partie Sud de l’Île de Saint-Louis autrement appelée Sindoné, la mosquée Ihsaane a également clôturé sa traditionnelle ‘´Bourda’ˋ, en perspective de leur célébration de l’édition 2024 de Gamou-Mission Serigne Babacar Sy.



Cette cérémonie de clôture a été présidée par l’imam ratib Serigne El Hadji Mouhammedou Abdoulaye Cissé, en présence également des fidèles.



Dans sa causerie du chapitre 10 intitulé ´´Supplication’´ +prière instante faite avec soumission+, l’actuel Khalife de la famille de Serigne El Hadji Madior Cissé (1919-2007) a formulé des prières pour les fidèles mais aussi le Khalife général des tidjianes Serigne Babacar Sy Mansour pour qu’il puisse accomplir sa mission.



Dans sa communication, le religieux est revenu sur le sens et la portée de ces dix jours de ´´Burd’´ marqués par des séances de proclamation des louanges à la gloire du Prophète Mohamed (PSL).



La clôture du ´´Burd’´ a été également célébrée dans d’autres quartiers de la ville de Saint-Louis à l’image de Ndioloffène.



À Saint-Louis, le gouverneur de la région Al Hassan Sall a assuré récemment que des dispositions étaient prises pour que l’ensemble des manifestations prévues dans le cadre du Maouloud se déroulent dans de bonnes conditions.



Serigne El Hadji Madior Cissé, décrit comme un ´´mouqaddam’´ (grand disciple) de Serigne Ababacar Sy, est un érudit et chef religieux musulman appartenant à la confrérie tidjiane du Sénégal.



Le Maouloud sera également célébré à Mpal, commune située dans l’arrondissement de Rao, par la famille du marabout El Hadji Mame Rawane Ngom.



Au Sénégal, la célébration du Maouloud est prévue dans la nuit du 15 au 16 septembre.



