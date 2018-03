Saint-Louis : la route de l’hydrobase réhabilitée

Les habitants de Guet-Ndar et les usagers de la route qui mène à l’hydrobase vont bientôt souffler. La corniche côté fleuve a été entièrement réhabilitée par les services de l’Ageroute. Il reste juste quelques réglages pour livrer le tronçon au complet. Ce projet entre dans le cadre du programme de développement touristique de la ville de Saint-Louis et ses régions voisines. Piloté par l’Ageroute et financé par l’Etat et l’Agence française de développement, il va permettre aux populations, mais surtout aux sites hôteliers de l’hydrobase, de sortir de l’enclavement.





Finis la poussière et les nids de poule, qui rendait le trajet jusqu’à l’hydrobase cauchemardesque. La route qui est longue d’environ 4 km, part de l’entrée de Guet Ndar et se termine à l’hydrobase au niveau du port polonais.





A côté de ce programme, d’autres seront bientôt mis, œuvre pour redorer le blason de cette ville touristique, dont les manifestations culturelles et les sites historiques attirent de nombreux touristes à travers le monde.