Saint-Louis : lancement des concertations régionales sur la modernisation de l'administration publique

Le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassane Sall, a officiellement donné le coup d'envoi aux concertations régionales destinées à moderniser l'administration publique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des nouvelles orientations définies par les autorités étatiques et représente une étape décisive dans la réforme en profondeur du service public sénégalais.



Lors de cette rencontre, Ibrahima Baldé, coordonnateur du Programme d'Appui à la Modernisation de l'Administration, a souligné l'importance de cette réforme, en instant sur la pertinence d réfléchir collectivement aux défis et aux perspectives d’une administration plus performante.



« Aujourd'hui, toutes les parties prenantes sont ici présentes pour poser un diagnostic partagé et envisager des pistes de solutions. Notre ambition est de bâtir l'administration de demain : plus efficace, plus transparente et mieux adaptée aux attentes des citoyens », a déclaré Ibrahima Baldé.



L'action du ministère de la Fonction publique repose sur une approche participative axée sur le partage et l’inclusion à travers le recueil des aspirations profondes des populations afin de co-construire des solutions durables pour améliorer la qualité des services publics, a-t-il ajouté.



De son côté, le gouverneur Al Hassane Sall a affirmé que cette initiative s’inscrit dans la volonté des nouvelles autorités de redynamiser l’action publique. « Le Président de la République attend de nous une administration moderne, performante et centrée sur les besoins des citoyens. Ces concertations sont essentielles pour identifier les obstacles à l'efficacité de nos services et proposer des mesures concrètes pour les surmonter », a-t-il précisé.



En mettant l’accent sur la nécessité d’un dialogue ouvert et inclusif, le gouverneur a insisté sur l'importance d'impliquer toutes les parties prenantes, y compris les agents de l'administration, les représentants de la société civile, les usagers des services publics et les autorités locales. « Les citoyens doivent être considérés comme des clients du service public, avec des droits et des attentes claires auxquelles l’administration doit répondre efficacement", a laissé entendre M. SALL.