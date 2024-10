Saint-Louis : le 99e anniversaire de l’assassinat d'Amadou Louis Mbarrick FAll « Battling Siki » commémoré les 14 et 15 décembre 2024

Une panoplie d’activités religieuses, sociales et sportives est prévue au 99e anniversaire de l’assassinat d'Amadou Louis Mbarrick FAll « Battling Siki » prévue les 14 et 15 décembre 2024.



Un recueillement sur la tombe du premier Africain Champion de monde de boxe va amorcer les deux journées de communion, suivi de séances de récital de Coran à la Grande mosquée de Guet-Ndar.



Des chants religieux seront organisés dans la soirée, renseigne Marieme FAL dite Soda, l'initiatrice et coordonatrice du projet de commémoration de l'anniversaire de l’assassinat d'Amadou Louis Mbarrick FAll « Battling Siki ».



Le 15 décembre, un panel sur la vie et le parcours de Battling Siki mobilisera des chercheurs, notabilités coutumières avant qu’un gala de boxe boucle l’événement.



