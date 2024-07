Saint-Louis : le Colonel Mody Ka aux commandes de la légion Nord de Gendarmerie

Le général de division Martin Faye a effectué quelques changements au niveau des légions de la gendarmerie de Saint-Louis, Dakar, Thiès, à la Section de recherches et à l’inspection interne de la gendarmerie (IDG). Dans l’ensemble, le haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, à travers ce petit chamboulement, a bit la promotion des jeunes, mais aussi la valorisation des diplômes.



Nommé comme haut commandant de la Gendarmerie nationale at directeur de la Justice militaire au mois d’avril par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et installa dans ses nouvelles fonctions dans la foulée, le général de division Martin Faye a effectué quelques changements au sein des légions at autres structures de la grande maréchaussée. En effet, le mois de juillet est souvent le moment choisi pour faire des changements dans les rangs des bleus. Ce qui permettra aux officiers de mieux se préparer pour la prochaine rentrée scolaire, mais aussi de pouvoir faire de bonnes estimations pour la scolarité des enfants des agents mutés. C’est dans ce sens, selon nos informations, que le nouveau patron de la gendarmerie nationale a effectué quelques changements à la tête des légions.



La légion Nord (Saint-Louis) sera dirigée par le colonel Mody Ka.



Il vient de la section du transport ferroviaire de la gendarmerie qui est chargée du Train Express Régional (TER) et les frais. Il remplace à son nouveau poste le colonel Diouf qui a été nommé, il y a de cela quelques jours, par le président de la République comme gouverneur du Palais de la République.