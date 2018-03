Saint-Louis : le DG de la SOGED déplore la faible exploitation des eaux du fleuve Sénégal

Le directeur général de la Société de gestion et d’exploitation de Diama (SOGED), Tamsir Ndiaye, a plaidé, samedi, à Saint-Louis, pour une optimisation de l’utilisation des ressources en eau du fleuve Sénégal, notant que seul le quart du potentiel hydrique est actuellement exploité.



‘’Au niveau de Bakel et jusqu’au barrage de Diama passent 20 milliards de mètres cubes d’eau et seuls 5 milliards sont exploités par les différents usagers’’, a constaté M. Ndiaye, en marge d’un atelier de mise en place d’un Cadre de concertation des usagers des ressources en eau du bassin du fleuve Sénégal.



‘’Nous avons la gestion de ces ouvrages, mais ils appartiennent à toute la population des pays membres de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS)’’, a dit le directeur général de la SOGED, appelant à un meilleur usage de ces eaux du fleuve Sénégal.



Le Cadre de concertation des usagers des ressources en eau du fleuve Sénégal servira notamment à optimiser l’usage de cette ressource et à impliquer l’ensemble des acteurs, notamment les producteurs agricoles et les sociétés d’exploitation de l’eau, etc.



La création de ce cadre entre la SOGED et les usagers est effectivement à placer dans cette orientation stratégique adoptée par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et ses Etats membres depuis plus d’une décennie, indique une note remise à la presse.



‘’La finalité de la mise en place du cadre de concertation est de permettre à la SOGED, à travers des échanges d’informations, de mieux répondre aux besoins des usagers à travers une prise en compte de leurs observations'', est-il écrit sur cette note.



L'atelier a réuni les principaux responsables des cellules nationales ainsi que les différents usagers de l'eau du fleuve, dont les dirigeants des différentes filières agricoles.



APS