Saint-Louis : le centre de documentation célèbre la journée mondiale des archives, vendredi

Le Centre de documentation et des archives (CDA) de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) célèbre vendredi la Journée internationale des archives (JIA), annonce-t-il dans un communiqué.



Il précise que cette manifestation, "destinée à tous les publics mais ciblant essentiellement le public scolaire" (élèves de 3ème secondaire) servira de prétexte pour "présenter deux nouveaux produits d’informations élaborés et mis en œuvre cette année par l’OMVS".



Ces nouveaux produits de l’OMVS consistent en un film intitulé "Le Fleuve Sénégal, un bien commun à préserver" et une nouvelle plateforme en ligne dédiée aux "Collections digitales de l’OMVS", sans compter une exposition déjà présentée lors de l’anniversaire de l’OMVS célébré le 11 mars dernier à Dakar, ajoute le communiqué.



Selon la même source, la commémoration de cette journée vise à entretenir les jeunes des missions, programmes et réalisations de l’OMVS, mais aussi de les pousser à faire usage de ces nouveaux supports (dessin animé, fichiers numériques et produits multimédia).



Selon les organisateurs, la manifestation sera sobre avec comme invités les élèves de 3e du CEM de Bango, de Ngallèle ainsi que les professionnels de la région.



