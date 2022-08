Saint-Louis : le foirail de Darou délocalisé

La décision a été prise à l’issue d’une rencontre tenue à l’hôtel de ville, présidée par des adjoints au maire. Les parties prenantes dont des responsables de ce lieu de vente de moutons se sont ensemble accordées sur la nouvelle mesure. L’espace étroit ne pouvait plus contenu l’affluence de bêtes aux célébrations de la Tabaski.



L’encombrement qui s’y provoquait rendait difficile la mobilité urbaine et l’achat sans entraves de moutons par les fidèles. Le foirail de Darou Route de Khor accueillera désormais les opérations. L’ancien site sera aménagé en esplanade et lieux dédiés à la commémoration des morts. Une réponse à une vielle doléances des populations.



Le déménagement effectif est fixé au 10 septembre 2022.



NDARINFO.COM