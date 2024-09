Saint-Louis : le nouveau Commissaire Mamadou Lamarana Diallo prône une " collaboration franche " entre la Police et les populations

”J’imagine et je mesure l’immensité de la tâche qui nous attend. Je m’efforcerai avec abnégation et persévérance à satisfaire les attentes des populations’’, a-t-il dit.



Il s’exprimait lors de sa cérémonie d’installation officielle comme nouveau commissaire central de Saint-Louis. La rencontre a été présidée par le directeur de la sécurité publique (DSP), Ndiarra Sène.



Selon M. Diallo, ‘’la sécurité est un vaste champ où chacun doit apporter sa pioche pour pouvoir satisfaire les attentes des populations’’.



‘’Je suis convaincu que d’importants résultats et probants même ont été réalisés au niveau de Saint-Louis’’, a-t-il ajouté, magnifiant le travail de son prédécesseur le commissaire de police divisionnaire Moustapha Diouf.



Mamadou Lamarana Diallo a promis de rester ouvert à ses collaborateurs et d’être à l’écoute de leurs préoccupations pour, ensemble, qu’ils puissent, avec les moyens disponibles, ‘’œuvrer à l’amélioration des conditions de travail’’.





‘’Je serai à l’entière disposition des populations pour satisfaire leurs attentes en matière sécuritaire. Mes portes vous sont ouvertes ’’, a-t-il rassuré, promettant de privilégier ‘’une police de proximité’’.



‘’Nous demandons aux populations de s’approprier la police et de privilégier la collaboration franche avec elle’’, a fait savoir le nouveau commissaire central de Saint-Louis qui promet ‘’d’établir dans un futur proche un plan de travail pour la prise en charge de ces préoccupations’’.



Le commissaire sortant, Moustapha Diouf a salué le dévouement et le professionnalisme de ses collaborateurs, grâce à qui, il a pu ‘’relever des défis énormes’’ et ‘’réussir des missions difficiles’’.



M. Diouf a passé plus d’une année au commissariat central de Saint-Louis. Il est affecté à la Direction nationale de la police comme adjoint du directeur de la police judiciaire.



Suivez la réaction du Directeur de la sécurité publique (DSP) Ndiarra SÈNE faite à l'occasion de la cérémonie d'installation de M. DIALLO