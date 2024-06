Saint-Louis : plaidoyer pour " l’institutionnalisation " de la RSE

Le directeur des droits humains au ministère de la Justice a évoqué mardi " plusieurs problèmes issus du manque de communication entre les entreprises et les populations impactées par leurs activités ", en mettant l’accent sur la nécessité d’installer " des mécanismes de concertation pour permettre aux parties d’établir un dialogue permanent" .



Julien Ngane NDOUR s’exprimait au terme de la seconde journée de concertations nationales sur les entreprises et les droits de l’homme, marquée par une mobilisation sociale dans la commune de Diama. Une rencontre marquée par la forte présence de membres de l’administration territoriale, des gestionnaires d’agro-industriels, d’entités de la société civile et d’élus de la région.



Au cours de ce conclave, les parties prenantes ont planché sur la promotion des droits des communautés face aux activités des entreprises. " La rencontre a été riche en termes d’idées, de recommandations et de propositions ", a déclaré M. NDOUR.



S’appuyant sur les conclusions, le magistrat a fait le plaidoyer pour la formalisation de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) jusqu’ici menée de façon « volontaire » par les entreprises. " Il nous faut voir des voies et moyens de la rendre obligatoire, de l’institutionnaliser et d’y mettre un contenu précis ", a-t-il ajouté. " Le ministre de la Justice que nous représentons ici appréciera cette recommandation dans sa juste valeur ", a-t-il conclu.