Saint-Louis : plaidoyer pour la contextualisation des recherches en sciences de gestion

Le professeur Seydou SANÉ a souligné mercredi l'importance de matérialiser les recherches des spécialistes en sciences de gestion. « Bien que des réflexions riches et abondantes aient été conduites dans ce domaine, il est nécessaire de rendre ces travaux plus concrets et contextualisés afin d'en maximiser l'impact sur la société », a-t-il dit lors de l'ouverture de la 10e édition du Colloque annuel international de l'Association Sénégalaise des Sciences de Gestion à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.



« Il est temps de rendre effective, la contribution des SEG », a affirmé le professeur SANÉ, insistant sur le fait que la mise en évidence des résultats des recherches pourrait jouer un rôle significatif dans l'évolution de la société.



« Ce colloque représente une plateforme idéale pour discuter des enjeux contemporains et explorer des solutions permettant de promouvoir des valeurs telles que l'équité et la justice sociale », a affirmé le directeur du Laboratoire Saint-Louis Études et Recherches en Sciences Sociales.



Le professeur Birahim GUEYE, président de l'Association (ASSG), a souligné l'importance de cet événement, qualifiant cette dixième édition de « l'âge de la maturité et de la raison ». Il a mis l'accent sur la nécessité de redéfinir le rôle des sciences sociales, « non pas comme un simple outil au service du développement d'entreprises capitalistiques, mais comme un vecteur pour améliorer le bien-être collectif ».