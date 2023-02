Saint-Louis : remise d’attestations à 65 jeunes formés aux métiers du gaz et du pétrole

" Ces jeunes sont formés dans divers métiers connexes de l'industrie du pétrole et du gaz notamment en ingénierie pétrolière et gazière, génie minier, technicien en énergie solaire et photovoltaïque, plongeur’’, a dit l'adjointe au gouverneur de Saint-Louis, chargée des Affaires administratives, Fatoumata Mokhtar Fall Faye.



Elle s'exprimait au cours de la cérémonie de remise des attestations de fin de formation.



''L'école de formation dans ces métiers tarde à ouvrir ses portes et quand l’occasion de former des jeunes s'est présentée, elle a été saisie'', a-t-elle ajouté, souhaitant que les premiers bateaux puissent d'ici la fin d’année transporter du gaz à partir de la plateforme pétrolière de Saint-Louis.



Elle a indiqué que ces jeunes seront les premiers bénéficiaires grâce à la formation qu'ils viennent de recevoir.



''J'ai espoir qu'avec cette formation que vous venez de recevoir, vous aurez toutes les chances pour travailler dans la plateforme pétrolière'', a dit Mme Faye en s'adressant aux bénéficiaires.



Cette formation gratuite dans les métiers du gaz et du pétrole est initiée par le Projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs (PDCEJ) mis en place par le gouvernement du Sénégal.



Le coordonnateur du PDCEJ, Sékou Badji, a salué l'engagement des jeunes durant la formation.



Le PDCEJ appuyé par la Banque africaine de développement (BAD) couvre cinq régions (Dakar, Thiès, Kaolack, Ziguinchor et Saint-Louis).



Il est mis en œuvre par le ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion.



APS