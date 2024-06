" Saint-Louis se meurt " : l’Imam ratib invite les Domou NDAR à " rentrer au bercail "

L’Imam Cheikh Ahmed Tidiane DIALLO a exhorté les saint-louisiens éparpillés à travers le monde à rentrer au bercail. « Saint-Louis se vide de ses habitants », a-t-il déploré au terme de la prière de Tabaski. « La ville se meurt et ses enfants doivent revenir au bercail », a-t-il ajouté. Il a déploré la disparition de valeurs d’élégance, de correction vestimentaire qui était la marque du Domou Ndar. « Il était honoré et respecté pour son estime de soi et son chauvinisme. Ces marques sont perdues », a déploré le religieux.



Il a par ailleurs déploré la déformation du sens de la célébration de l’Aid el Adha, devenue source de concurrence, de division et de désunion familiale. L’Imam regrette la prédominance des passions sur les prescriptions de l’Islam par certains, mettant de côté la symbolique du sacrifice. « Certains qui en ont fait un lourdeur ne respectent même pas les cinq prières ou le jeune du mois de Ramadan », s’est-il offusqué.



”La Tabaski n’est pas une obligation dans la religion musulmane. Elle est prescrite pour ceux qui en ont les moyens et les autres en sont dispensés”, a expliqué l’Imam qui rappelle que le Prophète Mouhamed (Paix et Salut sur Lui ) avait fait le sacrifice pour ceux qui n’ont pas les moyens de s’offrir un bélier.