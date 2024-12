Saisie d’importantes quantités de chanvre indien et de faux médicaments d'une contrevaleur de plus de 103 millions FCFA

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de produits prohibés en haute mer, des unités fluvio-maritimes douanières sont en train de poursuivre leurs opérations ciblées.



" C’est ainsi qu’entre fin novembre et début décembre 2024, les éléments de la subdivision des Douanes du littoral sud, direction régionale des Unités maritimes, ont intercepté d’importantes quantités de chanvre indien et de faux médicaments pour une contrevaleur totale estimée à plus de 103 millions de francs CFA.", renseigne un communiqué des Douanes.



D'après ladite division, il s'agit de 407 kg de chanvre indien et d'un lot de faux médicaments saisis entre Niodior et Sendou.



" La brigade fluviomaritime des Douanes de Fimela a, d’abord, réalisé une saisie de dix (10) colis de chanvre indien d’un poids total de 293 kg. 48 heures après ce coup de filet, l’unité réalise une autre saisie portant sur 114 kg de chanvre indien. Les saisies ont été effectuées sur des embarcations interceptées entre Niodior, Guéréo et Sendou. Au cours de la même opération, les agents ont arraisonné une pirogue transportant 82 cartons de faux médicaments emballés dans 25 colis. Lesdits médicaments sont composés essentiellement d’aphrodisiaques et d’antalgiques. La contrevaleur totale des produits saisis (chanvre indien et faux médicaments) est estimée à 67 millions de francs CFA".



Dans la foulée, 570 kg de chanvre indien et des flacons de paracétamol saisis dans le delta du Saloum



" Les agents de la brigade maritime de Toubacouta ont, également, réussi à déjouer une tentative d’introduction de chanvre indien dans le territoire national. Il s’agit de 570 kg pour une contrevaleur de 34 millions de francs CFA. Au cours de l’opération qui a eu lieu à l’Île aux oiseaux (parc national du Delta du Saloum), deux pirogues et deux moteurs ont été également saisis. Quelques jours auparavant, la même unité avait arraisonné une pirogue contenant une importante quantité de flacons de paracétamol injectable. La contrevaleur des médicaments saisis est estimée à plus de 6 millions de francs CFA".



Et enfin, « la subdivision des Douanes du littoral sud, direction régionale des Unités maritimes, est composée des brigades maritimes de Mbour, Joal, Fimela, Foundiougne, Toubacouta et Cap Sikiring. Entre janvier et novembre 2024, lesdites unités ont réalisé des saisies de produits prohibés d’une contrevaleur totale de 1.335.000.000 de francs CFA. Il s’agit, plus précisément, de 3,4 tonnes de chanvre indien, de 4 tonnes de faux médicaments et de 26 tonnes de cuisses de poulet".



La Douane sénégalaise dit avoir " entrepris de renforcer sa présence et sa position en mer en dotant ses unités maritimes de moyens navals conséquents et de moyens humains bien formés. L’objectif visé est de mieux faire face à la criminalité transnationale organisée par le vecteur maritime. La Direction générale des Douanes invite les populations à soutenir davantage les unités dans la surveillance du territoire pour, ensemble, barrer la route au trafic illicite sous toutes ses formes".