Saisie de faux billets : trois faussaires tombent avec près de 153 millions, du matériel et des produits de lavage

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance financière, les gendarmes de la brigade de recherches de Mbour ont effectué dans la nuit du 17 au 18 août 2020 aux environs de 01 h, une saisie importante de coupures de billets noirs.



Suite à une information faisant état d'une transaction entre des faussaires et un particulier dans le quartier de Saly Joseph, une équipe de la brigade a monté une opération de filature dans le but d'appréhender ces malfaiteurs.



En effet, c'est au cours de leurs manœuvres frauduleuses dans un domicile que ces derniers ont été encerclés et interceptés par les gendarmes.



Au total, des coupures de billets noirs de 10.000f estimés par les mis en cause à 153.000.000 F CFA, du matériel et des produits de lavage ont été saisis et trois (03) individus dont deux sénégalais et un guinéen ont été arrêtés.



Les (03) individus répondent des initiales de :



- Wally Ndiaye

- Lamine Kaba

- Issakha Dia



Cette saisie démontre la pertinence du renforcement de la compagnie de Mbour en unité d’investigation pour lutter efficacement contre la délinquance et les trafics.





