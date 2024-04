Décès de Ibrahima Ndiaye, ancien directeur général de l’Ageroute

L’ancien Directeur général de l’Agence des travaux et de gestion des routes du Sénégal (Ageroute), Ibrahima Ndiaye, est décédé ce dimanche, a-t-on appris de sources concordantes.



M. Ndiaye est décédé à l’étranger ‘’où il était en soins’’, selon les mêmes sources.



L’ancien Directeur général de l’AGEROUTE était ”un cadre de haut niveau qui a conduit les grands travaux des projets autoroutiers du Sénégal”.



L’Ageroute est chargée de la mise en œuvre de tous les travaux de construction, de réhabilitation et d’entretien de routes, de ponts et autres ouvrages d’art ainsi que de la gestion du réseau routier classé du Sénégal.



APS