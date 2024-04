Dubaï en proie à de graves inondations : Un aéroport inondé, des routes bloquées, un gratte-ciel frappé par la foudre

Sur d’autres vidéos postées par les internautes, on peut voir de nombreux magasins envahis par les eaux avec les vitres brisées et des voitures circuler difficilement sur des routes inondées. Un éclair vient même frapper un gratte-ciel.



Un mort à Dubaï et 19 autres à Oman



Les médias locaux ont rapporté qu’un Emirati âgé de 70 ans est décédé mardi matin lorsque son véhicule a été pris dans des inondations soudaines dans l’émirat de Ras Al Khaimah, dans le nord du pays, rapporte Reuters.



Dans le pays voisin d’Oman, 19 personnes sont mortes, dont des écoliers, après trois jours consécutifs de fortes pluies, selon les médias du pays.