Daaka Médina Gounass : le comité d’organisation salue la mobilisation des services de l’Etat

Le comité d’organisation de la 83-ème édition du Daaka de Médina Gounass (sud-est), par la voix de son vice-président, Cheikh Ahmed Tidiane Kébé, a salué dimanche la mobilisation et la présence sur le terrain de tous les services de l’Etat engagés dans l’organisation de cet événement religieux.



« Tous les services de l’Etat engagés pour l’organisation de la 83-ème édition du daaka de Médina Gounass sont présents. Que ce soit la Senelec, la Sen’Eau, l’Office des forages ruraux, la sécurité, le commerce, les Eaux et forêts, tous ces services sont présents et s’acquittent bien de leurs tâches », a-t-il magnifié. a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à l’APS.



Le vice-président du comité d’organisation s’est par ailleurs félicité de la forte affluence de ce premier week-end sur le site de la retraite spirituelle de Médina Gounass.



Le Daaka de Médina Gounass, est un évènement religieux annuel qui se tient depuis 1942 et consistant en une retraite spirituelle de milliers de fidèles, venant de toutes les régions du Sénégal et de pays de la sous-région, sous la houlette du khalife de la communauté Tidiane de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Bâ.



La 83éme édition du Daaka de Médina Gounass a démarré samedi et va se poursuivre durant une dizaine de jours de dévotion et de recueillement.