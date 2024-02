Sénégal : Paris pour la tenue de la présidentielle "le plus rapidement possible"

Dans un communiqué publié mardi, la France "présente ses condoléances aux proches des personnes décédées lors des manifestations de ces derniers jours au Sénégal. Elle appelle à faire un usage proportionné de la force".



Elle " réitère son appel aux autorités à organiser l’élection présidentielle le plus rapidement possible, conformément à la Constitution du Sénégal, et à garantir les libertés publiques".



Paris dit encourager tous les acteurs sénégalais " à privilégier la voie du dialogue et à préserver la longue tradition démocratique du Sénégal".



