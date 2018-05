Saourou Sène, secrétaire général SAEMS, décrypte le protocole d'accords signé avec le Gouvernement

Gouvernement et syndicalistes enseignants se donnent la main pour sauver le reste de l’année scolaire. Après des mois de perturbations dans le secteur de l’éducation, le protocole d’accord axé sur six points, a été signé dans la nuit d’hier à aujourd'hui, pour mettre l’école sur de bons rails. Le porte-parole du G6, Saourou Sène du Saems montre sa satisfaction à propos du document signé des deux parties. « Le document qui a été finalisé et qui constitue le protocole d’accord, nous l’avons jugé pertinent et c’est la raison pour laquelle l’ensemble des organisations syndicales du G6 l’ont signé ».