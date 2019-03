Second mandat : les conseils d’un Imam à Macky SALL (vidéo)

L’Imam Abdallah SALL, président du mouvement Dolele Deugg se félicite de la réélection du président Macky SALL. En point de presse, mercredi, il invite le chef de l’État à faire de son second mandant, « le pardon et de la libération » en évoquant que le cas de Khalifa SALL.



« Faites en sorte que les jeunes trouvent de l’emploi et que les pauvres soient soutenus. Appuyez les enseignants pour qu’ils travaillent dans l’apaisement. Soulagez les agriculteurs parce que l’agriculture et le moteur de notre économie », a-t-il ajouté.



« Nous vous demandons d’améliorer le plateau technique des structures sanitaires », a-t-il dit en regrettant le vote ethniciste et régionaliste constaté lors du scrutin présidentiel.



>>> Sa réaction ...