Sécurité intérieure : Mouvement au sein de la Police

Encore un chamboulement dans la police! Selon L’Obs qui donne l’information, les directions de la Sécurité publique et de la Surveillance du territoire, la police judiciaire et celle des frontières sont concernées.



«L’une des directions les plus visées par ce chamboulement est la Direction de la surveillance du territoire (DST)», révèlent nos confrères qui informent qu’il y a eu sept nominations : « le commissaire Balla Fall est nommé adjoint opérationnel du Directeur de sécurité publique. Ses collègues Moustapha Sène, Alassane Dia et Omar Boun Khatab Guèye ont pris la tête, respectivement, des services régionaux de renseignements de Saint-Louis, Ziguinchor et Fatick ».



Les renseignements de Kaffrine, Sédhiou et Matam aussi sont concernés. Leurs nouveaux chefs sont le commandant Boubou Fofana et les lieutenants William Keïta et Alassane Diouf, respectivement.