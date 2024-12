Sélectionneur nationale du Sénégal : Pape Thiaw part favori

Adjoint d’Aliou Cissé, puis entraîneur intérimaire des « Lions » après l’éviction de ce dernier, Pape Thiaw se positionne naturellement comme le favori pour le poste de sélectionneur national des Lions du foot.



« Ma mission à la tête de l’équipe nationale s’arrête à la sortie de cette salle de conférence. Maintenant, je reste à la disposition de la fédération », déclarait Pape Thiaw (43 ans) après la victoire des Lions contre le Burundi (2-0), le 19 novembre dernier, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. En ouvrant la porte à un retour sur le banc de l’équipe nationale de football, Pape Thiaw a clairement affiché ses ambitions de succéder à Aliou Cissé, qui a dirigé les Lions pendant neuf ans, remportant notamment la CAN 2021 au Cameroun.



L’ancien buteur de FC Lausanne (Suisse), du RC Strasbourg (France), du Dynamo Moscou (Russie) et d’Alavés (Espagne) est désormais en pole position pour devenir le prochain sélectionneur des Lions. « Son principal argument est d’abord ses quatre victoires. Je dis toujours que le meilleur allié d’un entraîneur, ce sont les victoires», analyse Demba Varore, journaliste sportif à Dsport.





Pape Thiaw porté en triomphe avec la victoire au CHAN



Pape Thiaw, c’est aussi un parcours notable en sélection, à la fois comme joueur et comme entraîneur de l’équipe locale. « Il a remporté le CHAN, le trophée que le Sénégal ne s’imaginait jamais soulever. C’est lui qui l’a rangé dans l’armoire de la FSF. Il y a aussi ce statut d’ancien international qui a connu les exigences du haut niveau et de la tanière, mais aussi, même si ce fut court, il a été adjoint d’Aliou Cissé », indique Demba Varore.



Début du processus de désignation, ce 10 décembre



Le choix du sélectionneur national devrait intervenir avant la fin de l’année. La Fédération sénégalaise de football (FSF) lance le processus, ce mardi 10 décembre, lors de sa réunion du comité exécutif.



Un processus devrait aboutir au choix final qui sera communiqué au ministère des Sports. « La liste ne peut être qu’une liste restreinte qui ne dépassera pas certainement cinq, et parmi eux, je pense que Pape Thiaw a sa carte à jouer. Je ne dis pas que c’est joué, mais c’est le comité exécutif qui va se réunir qui fera le choix », déclarait Me Augustin Senghor après la victoire contre le Burundi lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024. Ainsi, le sélectionneur qui sera désigné, selon Me Senghor, doit avoir « un projet, la connaissance du haut niveau et la connaissance du football local ».



A priori, Pape Thiaw semble cocher toutes les cases. L’ancien international, avec 16 sélections (5 buts), s’est déjà frotté au haut niveau durant sa carrière de footballeur au FC Lausanne (Suisse), au RC Strasbourg, au Dynamo Moscou (Russie) et à Alavés (Espagne).



L’argument financier



Sur le plan local, il a dirigé pendant trois saisons NGB (Niary Grand-Dakar Biscuiterie), avant d’être éjecté en février 2021 pour «insuffisance de résultats ». Entraîneur adjoint de l’équipe nationale locale pendant plusieurs années, il est intronisé en octobre 2021 après le décès de Joseph Koto. À la tête de cette sélection, il réalise l’un de ses plus grands exploits en remportant le premier CHAN du Sénégal devant l’Algérie en finale.



En plus de son parcours, le technicien bénéficie de la dynamique victorieuse de l’expertise locale dans les différentes sélections nationales en Afrique depuis deux ans. Il peut également compter sur le soutien de la Direction technique nationale (DTN), qui aurait déjà validé son profil.





Toutefois, bien que la candidature de Pape Thiaw soit sportivement solide et économiquement viable dans le contexte actuel, Demba Varore estime que la fédération ne peut pas se permettre une erreur de casting dans le choix du successeur d’Aliou Cissé. « Je considère que lorsque l’on atteint un certain standing, il faut des encadreurs qui ont également ce niveau. Et cela va de soi : pour avoir un entraîneur de haut niveau, il faut mettre la main à la poche », prévient-il.



L’argument financier ne doit en aucun cas plomber au choix d’un technicien expérimenté, conclut-il. « C’est aux dirigeants de la fédération d’aller trouver les moyens de leurs ambitions. Dans certains pays, les sélectionneurs sont payés par l’équipementier. Il y a des mécanismes qui peuvent permettre de gérer le salaire exorbitant d’un sélectionneur », lance notre interlocuteur.



Malgré une communication qui reste encore à parfaire, Pape Thiaw a déjà mis tous les atouts de son côté pour le poste. « Il y a des choses à améliorer. Je l’ai vu hésitant en conférence de presse. Il n’a pas encore la roublardise qu’il faut aux techniciens face aux journalistes. Or, cela fait désormais partie intégrante de la fonction du coach en activité. Mais il faut noter aussi qu’en tant qu’intérimaire, il a disputé quatre matchs et les a tous gagnés sans encaisser de but. Il a donc réussi sa mission », note Demba Varore.



