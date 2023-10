Sénégal/Mauritanie : Allseas décroche un marché d’ingénierie sur le projet pétrogazier Greater Tortue Ahmeyim (GTA)

Les parties prenantes du projet pétrogazier GTA s’activent pour en finaliser le développement. Début juillet, les autorités mauritaniennes ont révélé que le projet a atteint un taux d’exécution de 90 %.



Le fournisseur de services pétroliers Allseas a annoncé, jeudi 5 octobre, qu’un marché lui a été attribué par le groupe BP dans le cadre des travaux de développement liés au gisement pétrogazier Greater Tortue Ahmeyim (GTA) commun au Sénégal et à la Mauritanie.



Les données financières liées à ce contrat n’ont pas filtré. Ce dernier implique néanmoins la finalisation de la mise en place des conduites sous-marines du projet GTA soit l’installation d’environ 75 kilomètres de dispositifs de restriction, dans deux pipelines d’exportation de 16 pouces, situés entre 1 500 et 2 800 mètres de profondeur d’eau.



Le deal prévoit également l’installation à environ 2 800 mètres de profondeur d’eau, de quatre lignes intérieures d’une longueur maximale de deux kilomètres, en acier allié résistant à la corrosion (CRA). Une étude de faisabilité de ces différents travaux a été réalisée et leur exécution en mode accéléré devrait démarrer au début du mois de décembre 2023. C’est la plateforme de construction sous-marine Pioneering Spirit qui sera mobilisée à cet effet.



« Cet accord démontre à la fois notre volonté et notre capacité à prendre en charge des projets de pose de pipelines très complexes avec une planification et une exécution accélérées. Nous sommes ravis de travailler avec BP sur ce projet. Cette opportunité rétablit le partenariat entre nos deux sociétés et crée une plateforme sur laquelle développer et renforcer la collaboration future entre BP et Allseas », a déclaré Pieter Heerema, directeur général d’Allseas.





Agence ECOFIN