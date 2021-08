Sénégal/Mauritanie : Kosmos vend à BP le FPSO du projet Greater Tortue Ahmeyim

La société américaine Kosmos Energy poursuit ses transactions avec ses partenaires dans le cadre du développement du projet gazier Greater Tortue Ahmeyim.



Le 9 août, Kosmos Energy, a annoncé avoir cédé le navire flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO) du projet gazier Greater Tortue Ahmeyim (GTA) à son partenaire et opérateur BP.



Celui-ci lui louera ensuite la plateforme pendant la durée de vie du projet qui est de 30 ans et percevra un bail qui sera comptabilisé par Kosmos comme une dépense d’exploitation de GTA. La plateforme en cours de construction en Chine, devrait normalement être livrée à la fin de l’année prochaine.



Si le coût exact de la transaction n’est pas connu, Kosmos assure qu’il permettra de couvrir en grande partie sa part des dépenses de développement de 350 millions de dollars. Cette part est désormais presque réduite de moitié, à 190 millions de dollars, les appels de fonds restants sur le projet pour 2021 étant couverts par la vente.



Le reste de la somme, ainsi que les économies supplémentaires résultant du transfert des paiements restants pour la construction du FPSO à BP, devrait être en grande partie obtenu en 2022. « Cette transaction assure un financement supplémentaire pour nos coûts de développement futurs sur le projet GTA.



Kosmos, BP, les gouvernements de Mauritanie et du Sénégal, ainsi que les compagnies pétrolières nationales respectives, reconnaissent l’importance stratégique du projet et travaillent ensemble pour le mener à bien », s’est ravi Andrew Inglis, le patron de Kosmos.



Par ailleurs, Kosmos envisage de refinancer des prêts plus tard dans l’année, fournissant ainsi 100 millions de dollars supplémentaires à GTA.



AGENCE ECOFIN