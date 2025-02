Sénégal : Vers une grève générale des travailleurs

Une grève générale ! C’est ce qu’envisagent les syndicalistes du Sénégal, qui l’ont dit hier, lors du grand rassemblement des forces syndicales à la Bourse du travail de la Cnts. Les syndicats souhaitent dialoguer avec les autorités.



Le front social est sur le point d’entrer en ébullition. La faute aux nouvelles autorités qui sont restées aphones face aux souffrances des travailleurs, en plus d’afficher leur «arrogance» dans les médias.



«Si le gouvernement ne nous écoute pas et qu’il n’est pas dans la logique de satisfaire nos revendications, nous allons en grève générale», a informé Elimane Diouf, le Secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (Csas), hier, lors du lancement du grand rassemblement des forces syndicales à la Bourse du travail Keur Madia.



Ce grand rassemblement inédit des centrales et fédérations syndicales se veut l’unique interlocuteur du patronat et du gouvernement pour la défense des intérêts des travailleurs. «Tout le monde connaît les difficultés du secteur des Btp.



A côté des chantiers à l’arrêt, il y a la dette que l’Etat doit aux entreprises. Quand on veut développer un pays, on n’efface pas tout. Il faut que les autorités reviennent à la raison en parlant avec les acteurs. Quand on vient au pouvoir, on hérite du passif comme de l’actif. Il faut redresser sans bloquer le pays», a déclaré Elimane Diouf. Pour lui, les travailleurs, tous secteurs confondus, souffrent de la cherté de la vie. Il a demandé à l’Etat de baisser le prix des denrées de première nécessité ou de revoir à la baisse la fiscalité, notamment l’impôt sur le revenu, et d’augmenter les salaires.



«Les industries alimentaires souffrent parce que tous les produits sont surtaxés. Beaucoup d’entreprises sont en train de se deporter en Côte d’Ivoire, en Guinée, etc. Nous devons les retenir», a-t-il ajouté, avant de demander au gouvernement de revoir sa politique fiscale au moment où la Dgid explore de nouvelles niches pour réunir les 3000 milliards Cfa assignés par les nouvelles autorités.



«Si ce gouvernement n’est pas dans une logique de satisfaire nos revendications, nous allons vers une grève générale. Ce gouvernement pense que nous ne représentons rien», s’est désolé Elimane Diouf pour dénoncer le mutisme des nouvelles autorités.



Une chose que Mody Guiro ne comprend pas. Le Secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) a expliqué que le duo Diomaye-Sonko devrait être en mesure de les comprendre car ayant dirigé le Syndicat des Impôts et domaines. «Ils nous ont rencontrés à leur demande. Nous avons accepté d’aider le gouvernement, de travailler sur leurs demandes. C’est ce que nous avons fait jusqu’à présent», a indiqué Mody Guiro. Il a affirmé que les centrales syndicales ont accepté de taire leurs revendications pour contribuer à l’apaisement du climat social. «Nous sommes témoins des violations des droits des travailleurs. Les autorités se permettent de licencier des personnes qui ont des Cdi. Le Jub-Jubal-Jubanti doit être respecté par tout le monde. On ne peut pas demander aux Sénégalais de le respecter mais que des autorités le foulent aux pieds. Il suffit de regarder les médias pour percevoir leur arrogance.



«J’ai des objectifs à remplir», c’est ce qu’ils disent. Et au même moment, ils recrutent. La situation est difficile et l’heure est grave. Nous ne sommes pas en grève ni en guerre. On se prépare au pire. Nous pouvons lutter, et nous pouvons le faire très bien. On ne peut pas créer des emplois et licencier à tour de bras.»



Mody Guiro exige la tenue d’un dialogue entre le gouvernement et les travailleurs. Sans donner de délai, le patron de la Cnts menace : «Si le dialogue ne suit pas, nous allons déposer un préavis de grève générale.»