Sénégal : la Bceao sanctionne deux banques pour blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

Lors de sa session du 22 mars dernier, le Collège de supervision de la commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) a blâmé trois banques de la zone. Le deux sont basées au Sénégal, la troisième au Togo.



Dans son édition de ce lundi, L’Observateur, qui donne l’information, rapporte qu’il est reproché à la première banque établie au Sénégal sanctionnée «des manquements et des infractions aux textes légaux et règlementaires applicables aux établissements de crédit».



Précisément, souligne le journal, « des faiblesses ont été relevées sur la gouvernance, la gestion des risques, les situations financière et prudentielle ainsi que le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme».



En plus de la blâme reçue, cette banque doit s’acquitter d’une amende de 300 millions de francs CFA, rapporte a même source.



La deuxième banque basée au Sénégal rappelée à l’ordre, doit s’acquitter, pour sa part, d’une amende de 151 millions de francs CFA en plus de la blâme essuyée. Il lui est reproché, selon L’Observateur, «des manquements et infractions relevés sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme».



La troisième institution de crédit épinglée a écopé une blâme et 300 millions d’amende pour «non-respect des exigences des autorités monétaires et de contrôle visant le renforcement des fonds propres, à l’effet de mettre l’établissement en conformément avec les normes prudentielles à fin juin 2022». Cette banque est basée au Togo.