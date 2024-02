Sénégal : le cercle des intellectuels Soufis appelle les Etats-Unis à "désengager la gendarmerie sénégalaise "

Deux morts par balle ! C'est le bilan des manifestations qui ont eu lieu entre vendredi 09 et samedi 10 février 2024 sur toute l'étendue du territoire national contre le report de l'élection présidentielle.



Un bilan macabre décrié par plus d'uns. Horrifié par cette nouvelle vague de répression sanglante, le cercle des intellectuels Soufis appelle "le département d'Etat américain à désengager la gendarmerie des missions de police internationale et à sanctionner les officiers qui donnent l'ordre. En gelent leurs éventuels avoir aux États Unis".



Le Cercle considère que :" la gendarmerie sénégalaise, s'écarte de plus en plus de sa noble vocation de défense à la nation et ne constitue plus un modèle privilégié de force susceptible d'être engagé sur l'intégralité du spectre paix-crise-guerre".