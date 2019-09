Sénégal : plus de 44. 900 projets socioéconomiques collectifs et individuels réalisés par la DGAS ( directrice)

Elles encouragent le renforcement des capacités des acteurs régionaux sur divers instruments et modules de gestion de la vulnérabilité et l'identification des principales contraintes à la mise en œuvre des projets et programmes d’autonomisation des groupes vulnérables dans les régions.



En marge de l'atelier de Saint-Louis, la directrice de la DGAS, Dr Arame Top SÈNE a indiqué que depuis 2012 le gouvernement de Macky Sall a injecté prés de 4 milliards dans son secteur. " Plus de 44 900 projets socioéconomiques collectifs et individuels ont été réalisés par la DGAS", a-t-elle dit.



En vue d’améliorer la protection sociale des groupes vulnérables le sous-secteur de l’action sociale s’est inscrit depuis 2012 dans le paradigme de l’autonomisation en lieu et place de l’assistanat.



Ce changement est matérialisé par l’élaboration d’un plan stratégique décennal de l’action social pour la période 2015- 2024. Ledit plan a fait l’objet d’une évaluation interne en 2017 durant la revue annuelle des programmes de la DGAS tenue du 6 au 9 mars 2017 à Mbour.



