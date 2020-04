Sénégal: voyants et guérisseurs désertés pour cause de pandémie du coronavirus

Voyante reconnue au Sénégal, Selbé Ndom a une spécialité : les sacrifices. Avec le coronavirus, plus de clients et sa porte reste fermée. « Le travail est fini pour l’instant. On attend la levée du couvre-feu et après, on va recommencer à travailler », dit-elle.Les consultations avaient lieu le plus souvent la nuit… Sauf qu’à partir de 20h00, tous les jours, c’est le début du couvre-feu.



Chez Thierno Amadou Gueye, marabout guérisseur à Saint Louis, le nombre de séances s’est réduit comme peau de chagrin.



« Normalement, les gens consultent peu le jour. Ils préfèrent la nuit, c’est-à-dire après le crépuscule mais malheureusement, avec le couvre-feu, vous voyez que le manque à gagner se fait sentir, parce que les gens qui viennent le matin, se font rares », explique-t-il, avant d’ajouter que la solution c’est le télétravail, la consultation par téléphone: « La consultation à distance peut se faire en 24 heures pour essayer de compenser certaines pertes et ensuite, il faut assister les gens parce qu’ils en ont besoin en ce moment ».



Beaucoup d’appels concernent le coronavirus et d'éventuels symptômes. Dans ce cas, le marabout redirige ses patients vers la médecine moderne et le numéro vert du ministère de la Santé. Et ce numéro vert c'est le 800 00 50 50.



RFI