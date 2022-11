Séquestration Alé NIANG : Seydi GASSAMA parle de menace grave

L'arrestation du journaliste Pape Alé Niang constitue une grave menace contre la liberté de la presse. Le rôle d'un journaliste d'investigation c'est d'enquêter et d'exposer au public des actes présumés de mal gouvernance politique, économique et financière.



C'est ce travail que fait Pape Alé Niang et qu'a récemment fait un consortium international de journalistes d'investigation sur le contrat d'achat d'armes du gouvernement. Ce travail est essentiel pour les citoyens dans un Etat démocratique et il doit être protégé.



Toutes les lois qui permettent à l'Etat de réduire au silence les journalistes d'investigation, les lanceurs d'alerte et les activistes qui exposent les actes de mal gouvernance et les atteintes aux droits humains doivent être abrogées.

Les graves accusations portées contre des membres du corps de la gendarmerie nationale et celui de la magistrature ne devraient pas être écartées par un simple démenti.



Des enquêtes judiciaires et parlementaires devraient être ouvertes pour faire toute la lumière.