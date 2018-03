Séries de tueries à Tambacounda : Un commerçant et un malade mental sauvagement assassinés

Il ne fait plus bon vivre à Tamba ! Le constat est amer, mais c’est malheureusement la triste réalité. Des malades mentaux errants assassinés, des commerçants agressés et tués, entre autres forfaits commis par les malfrats.C’est le grand banditisme qui commence maintenant à Tambacounda.



On y tue maintenant dans cette partie du Sénégal. En l’espace de quelques mois, plusieurs cas de meurtres sont perpétrés sur des malades mentaux errants. Ce mercredi 19 février 2014, un autre cas est encore enregistré, portant ainsi le nombre de malades mentaux errants tués à six (6).



C’est un homme âgé entre 17 et 18 ans qui y a été tué, la tête fracassée et les yeux crevés. Dans la nuit d'hier, un commerçant a aussi été tué à Lycounda, village situé à 18 km de Tamba.



Selon les informations reçues, la victime a été agressée par des bandits qui sont entrés dans sa maison.



Les quidams s'en sont d'abord pris à sa femme à coups de... gourdins. La dame confie que c’est au moment où elle s’échappait pour aller chercher du soutien que son mari a été abattu d'une balle en pleine tête. Il aurait opposé une résistance aux malfrats avec qui il s’est battu.



Les informations font aussi état de plusieurs balles tirées en l’air par les bandits pour apeurer les populations et ainsi couvrir leur fuite. Ce qui fait que dans la seule nuit du mercredi au jeudi, Tamba a enregistré deux (2) cas de meurtres, plongeant les populations dans une profonde inquiétude.



Alertés, les gendarmes ont vite rallié les lieux aux environs de 3 heures du matin, une heure après le crime. Sur place, ils ont procédé au constat du meurtre. La même source confie que tôt dans la matinée, le sous-préfet et le président de la communauté rurale de Sinthiou Malème se sont rendus sur les lieux.



La police et la gendarmerie combinent leurs actions pour mettre la main sur les auteurs de ces meurtres odieux.