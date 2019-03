Serigne Mbaye SY : " j'avais bien dit ici que Macky SALL aura un second mandat ..."

Le Khalife Général des Tidianes a profité, hier, de la cérémonie officielle du Ziar Général pour rappeler qu'il avait prédit, selon L'Observateur, la réélection du chef de l'État : "J'avais bien ici qu'il aura un second mandat. Macky Sall a été choisi par Dieu. J'exhorte les opposants à accepter le décret divin. Je prie pour lui et pour la réussite de son nouveau quinquennat".



Et d'ajouter dans un langage codé rapporté par Le Quotidien : "J'avais déclaré jamais un sans deux et prié pour que Dieu lui donne 20 mandats, mais il m'a dit que c'était beaucoup. Je lui ai demandé d'enlever le 0 pour n'avoir que le chiffre 2 ".



Serigne Mbaye Sy Mansour de marteler : "Malgré les remous politiques, il n'y aura que la paix au Sénégal. Les gens pensaient que le pays allait imploser, mais la présidentielle s'est déroulée sans heurts, ni contestations. Tout candidat qui aurait déposé un recours risquait de subir une humiliation parce qu'on ne peut remettre en cause la volonté de Dieu".