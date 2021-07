Serigne Modou Kara Mbacké : "J'ai rêvé marcher avec Macky Sall main dans la main, il s'est métamorphosé pour devenir Ousmane Sonko"

Le leader du Parti de la vérité et le développement (Pvd), Serigne Modou Kara Mbacké, prédit-il le destin où chercherait-il à prévenir le régime, notamment, le Chef de l’État, Macky Sall des changements qui interviendront en 2024.



En effet, cet après-midi, lors d'une déclaration qu'il a faite à son domicile de Mermoz, le guide spirituel a partagé un songe dans lequel le président Macky Sall et l'opposant Ousmane Sonko ont été la même et même personne.



"J'ai rêvé marcher main dans la main avec Macky Sall au marché "Moussanté" de Thiès, il s'est métamorphosé pour devenir Ousmane Sonko", a-t-il confié ce 01 juillet.



Dans son face à face avec la presse, celui que ses inconditionnels nomment le général de Bamba s'est surtout intéressé aux réformes politiques du pays dont celle de la loi portant modification du code pénal et du code de procédure pénale qui a fait beaucoup parler, ces derniers jours.



Avec l'évolution du monde, relève le marabout, il est plus que jamais nécessaire de souscrire à l'idéologie du réalisme africain.



Le guide des "bambistes" prône une nouvelle démarche tirée des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba et croit que le régime en place devrait commencer par adhérer à cette cause.



Cheikh Modou Kara interpelle ainsi, le gouvernement, notamment, le Chef de l’État pour qu'il s'inspire du modèle basé sur la tolérance, seul gage pour un Sénégal de paix et de concorde. Il a, toutefois, averti que les difficultés s'accroîtront si le modèle est laissé en rade pour d'autres références sataniques.

Dakaractu