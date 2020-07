Serigne Moustapha SY : Des bœufs de moins de 6 mois ont été sacrifiés par le pouvoir dans tout le pays"

Le responsable moral du Dahira Moustarchidina Wal Moustarchidaty a fait une grosse révélation sur les deux mandats de règne de l'actuel de l'État sénégalais.



"Tous les grands hommes de ce pays ont quitté ce bas-monde durant les deux mandats de Macky Sall à cause des fétiches", a révélé Serigne Moustapha Sy dans des propos repris par L'AS et Le Quotidien.



Le marabout d'enfoncer le clou : "Des bœufs de moins de 6 mois ont été sacrifiés par le pouvoir dans tout le pays durant la dernière Présidentielle pour gagner l'élection".



Le guide religieux demande à Macky Sall de se rattraper et de faire attention car ceux qui utilisent les fétiches finissent mal. Selon le marabout, toutes bêtes sacrifiées ne seront pas nulles.



Seneweb