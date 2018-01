Serigne Sidy Moctar MBACKE, ’’ belle figure, empreinte de simplicité d’homme de dieu ’’ (Mgr Benjamin NDIAYE)

L’Archevêque de Dakar Monseigneur Benjamin Ndiaye a présenté ses condoléances à la communauté musulmane suite au rappel à Dieu du Khalife général des mourides, Serigne Sidy Moctar Mbacké, dont il a salué la ’’belle figure, empreinte de simplicité, d’homme de Dieu’’.



’’C’est avec tristesse et grande peine que j’ai appris le rappel à Dieu de Serigne Sidy Moctar Mbacké, khalife général des mourides. Je voudrais en cette circonstance présenter mes condoléances attristées à sa famille et à toute la communauté mouride et même toute la population sénégalaise’’, a-t-il déclaré à la presse.