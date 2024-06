Signature de convention dans le cadre du programme des vacances citoyennes

La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diene GAYE et le Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, Mabouba DIAGNE, ont signé vendredi une convention de partenariat pour accompagner le Programme national de mobilisation des jeunes dans les fermes agricoles durant les vacances 2024.



Ce Programme national a comme thème : « Souveraineté alimentaire au Sénégal : la Jeunesse s’engage ».



La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culturea réitéré son appel à un engagement et une participation active des jeunes, pour un Sénégal juste, prospère et souverain.