Sonko promet de dissoudre l'Assemblée : " Le Sénégal a besoin d'élus locaux compétents ... "

En cas de victoire de Ousmane Sonko à l'issue de la présidentielle, la 13ème législature disparaîtra.



"Si nous gagnons, nous allons dissoudre l'Assemblée nationale. Nous allons provoquer des élections législatives et communales", promet le candidat à la présidentielle. Le leader du Pastef estime que le Sénégal a besoin d'élus locaux compétents et qui se rapprochent et travaillent pour leurs collectivités. Cette initiative qui fera suite au départ de Macky Sall sera, selon lui, le début de la fin du système.



SENEWEB