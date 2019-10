Soukeyna KONARÉ : une autre école en lambeaux ...

La situation de l’école Soukeyna Konaré de Balacoss est catastrophique. L'école souffre sous le poids de l’âge et ce, devant l’inertie des autorités éducatives. La vie des élèves qui la fréquente est véritablement en danger. Il y a quelques jours, une partie de la dalle s’est brusquement effondrée. Les classes sont dans un état piteux.



Délaissée, l’école est tristement devenue un dépotoir d’ordures. À la moindre précipitation, la cour est inondée.



L’urgence est réelle et le Conseil de quartier de Balacoss tire sur la sonnette d'alarme. « Nous réclamons son intégration dans la cadre du programme de rénovation des six écoles par la mairie", a récemment déclaré Moustapha DIOP. Si aucune mesure n’est prise l’école risque de fermer ses portes à l'image de sa soeur Khayar Mbengue.



