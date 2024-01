Soupçons de corruption : le juge Cheikh Ndiaye du Conseil constitutionnel cité par le Pds porte plainte

L'un des juges cité par le Parti démocratique sénégalais (PDS) pour des faits de soupçons de corruption a porté plainte contre les accusations dudit parti. Il s'agit de Cheikh Ndiaye.



" Le juge constitutionnel Cheikh Ndiaye a déposé une plainte ce jour 29 janvier 2024 au parquet de Dakar pour outrage à magistrat, diffamation, discrédit sur une décision de justice, entre autres infractions...contre les auteurs non identifiés de la déclaration non signée d’un parti politique évoquant des faits de corruption et de collusion avec certains hommes politiques , ainsi que contre toute personne ayant relayé directement ou indirectement ces accusations diffamatoires et mensongères à son encontre", peut-on lire dans une note signée par l'avocat de l'intéressé, Me Bamba Cissé.



À noter que le PDS a enclenché une procédure à l'Assemblée nationale. Les libéraux exigent la mise en place d'une Commission d'enquête parlementaire pour éclaircir les conditions dans lesquelles la candidature de Karim Wade a été invalidée par le Conseil constitutionnel.