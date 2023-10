Soutien des mauritaniens à la résistance palestinienne et à l’opération du Hamas contre Israël

Un groupe de Mauritaniens a organisé samedi une manifestation à Nouakchott en soutien à la résistance palestinienne et à l’opération militaire lancée par le mouvement Hamas depuis Gaza contre Israël.



Des députés, des politiciens et des journalistes ont participé à la manifestation, ainsi que le chef de l’opposition, Amadou Ould Sidy El Moctar. Les participants ont scandé leur soutien à l’opération militaire lancée par le Hamas contre Israël.



La résistance a réussi à capturer de nombreux soldats de l’armée d’occupation lors de son incursion dans les colonies israéliennes et certaines bases militaires proches de la bande de Gaza, comme en attestent des vidéos.



L’occupation israélienne a reconnu le succès de la résistance dans la capture de dizaines de soldats de l’armée d’occupation lors de combats armés toujours en cours à l’intérieur des colonies israéliennes.



Samedi matin, les Brigades Al-Qassam ont annoncé le début d’une opération militaire depuis Gaza contre Israël, baptisée « Tempête d’Al-Aqsa », affirmant qu’elle visait en premier lieu les sites, les aéroports et les fortifications militaires de l’ennemi.



Le Quotidien de Nouakchott