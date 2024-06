Succession d'Ousmane SONKO à la Mairie de Ziguinchor : le Préfet a convoqué le Conseil municipal

Le nouveau maire de la ville de Ziguinchor sera bientôt connu. Après la démission de son ancien maire, Ousmane SONKO à cause de sa nomination au poste de Premier ministre, le préfet de Ziguinchor a convoqué le conseil municipal pour élire le prochain édile de la ville.



A la course à la chaise, ON retrouve 4 conseillers municipaux. Il s’agit de Aïda BODIAN, 1ère adjointe au maire et qui occupe le poste de maire intérimaire, Djibril SONKO, 2è adjoint au maire, Alassane DIEDHIOU, 4è adjoint au maire et Bassirou COLY, 6e adjoint au maire.



A noter que Djibril SONKO peut être éliminé de la course. Mamadou Lamine DIA de l’UCS a déposé une lettre sur la table du Préfet pour évoquer un cas d’inéligibilité. Selon lui, l’article L277 de la loi 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, stipule que «tout électeur municipal peut saisir le représentant de l’Etat ou la Cour d’appel, lorsqu’il constate un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité». Dans ce cas précis, le susnommé est inspecteur du Trésor et occupe les fonctions de receveur-percepteur municipal de Gossas.