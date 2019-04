Suppression du poste de PM : Y EN A MARRE et Cie appellent à un " 23 juin" bis

Il ne faudra pas compter, rapporte Les Échos, avec le mouvement citoyen Y en a marre, les Forces démocratiques du Sénégal (Fds) et Frapp/France dégage pour bénir la réforme institutionnelle entamée par Macky Sall et dont la conséquence immédiate est la suppression du poste de Premier ministre.



Ces entités, qui entendent se soulever contre ce qu’ils considèrent comme un «renforcement de la monarchie constitutionnelle», appellent les députés, le peuple et les forces vives de la Nation à faire barrage, dans un 23-Juin bis, à ce projet de loi qui sera voté en procédure d’urgence le 4 mai prochain.



SENEWEB