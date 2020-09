TNT : 92% de taux de couverture (responsable projet)

Le Sénégal a atteint un taux de couverture de 92% dans le cadre du basculement vers la Télévision numérique terrestre (TNT) avec une présence effective sur les 14 régions, a révélé lundi à Dakar, Eugène Niox, directeur des partenariats de la société de télédiffusion du Sénégal (TDS-SA), en charge du processus.



’’Nous avons atteint un taux de couverture de 92% sur l’ensemble du territoire national avec une présence sur 14 régions. Nous sommes sur la très bonne voie même s’il reste des choses à améliorer’’, a-t-il notamment indiqué.



S’exprimant au cours d’une rencontre d’échanges au siège de sa société avec des journalistes, M. Niox a assuré que ce projet de basculement entamé depuis 2014 ’’a un très fort impact social pour notre pays’’.



’’Le projet a beaucoup évolué et pour nous, il est important qu’on pense à informer, à donner la bonne information aux populations, aux Institutions, aux partenaires’’, a pour sa part, indiqué Mariame Sira Bomboté Diop, directrice de la communication de la société de télédiffusion du Sénégal



’’Cette transition est devenue aujourd’hui un objectif pour tous les acteurs. C’est pourquoi, nous sommes dans la communication inclusive’’, a-t-elle poursuivi.



Interrogée sur la fin du processus, elle a répondu : ’’Nous n’avons pas envie de nourrir de faux espoirs aux populations, mais nous mettons tout en œuvre pour réussir notre mission en prenant en compte l’équité sociale’’.



Dans cette perspective, elle a en outre annoncé que la société de télédiffusion du Sénégal (TDS-SA) a entamé le 10 septembre dernier, par Fatick en association avec le Fonds de développement du service universel des Télécommunications (FDSUT), la distribution de 120 000 décodeurs aux foyers vulnérables.



Selon un document remis aux journalistes, la société de télédiffusion du Sénégal (TDS-SA) est créée par l’Etat du Sénégal à travers la Loi 2017-28 du 14 juillet 2017 pour être l’opérateur de diffusion numérique.



’’En ce sens, elle se voit confiée dès son arrivée, la mutualisation des infrastructures de diffusion numériques, ensuite la gestion et l’exploitation technique et commerciale de ses infrastructures mutualisées’’, ajoute la même source.



Selon le document, la TDS-SA ’’est responsable à titre exclusif de la diffusion des chaînes sénégalaises privées et publiques conformément aux dispositions du nouveau Code de la presse (article X)’’.



Concernant ses activités, TDS-SA assure la collecte, le multiplexage et le transport, puis la diffusion des contenus audiovisuels par voie numérique, c’est-à-dire dans le cadre de la Télévision numérique terrestre (TNT), précise le document de presse.



