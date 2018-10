TOUBA : rappel à Dieu de Sokhna Bali, mère de Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaindé Fatma

En pleine célébration du grand magal, la cité religieuse de Touba est frappée par le deuil ce matin, avec le rappel à Dieu de Sokhna Bali Mbacké, fille de Cheikh Awa Balla Mbacké et de sokhna May Mbacké (fille de Serigne Touba).



Epouse de feu Serigne Cheikh Mbacké Gaindé Fatma, elle est décédée des suite d’une maladie, a appris Seneweb ce matin.



Sokhna Bali est la sœur de Serigne Modou Makhfouss, et mère de Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaindé Fatma, président de la commission communication du grand magal de Touba.



Seneweb présente ses condoléances à toute la communauté mouride.



SENEWEB