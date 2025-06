Tabaski : des excès alimentaires à éviter pour préserver sa santé

La Tabaski, fête du sacrifice, est un moment de partage, de générosité et de rassemblement familial. Elle est aussi synonyme d'abondance culinaire, notamment avec la viande de mouton, ingrédient central de cette célébration. Mais derrière les mets savoureux et les réjouissances se cache une réalité sanitaire préoccupante : la surconsommation de viande et les excès alimentaires peuvent nuire gravement à la santé, en particulier chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Nafissatou Sène, conseillère en nutrition et marraine du quartier de Guet-Ndar, tire la sonnette d’alarme. Chaque année, la même situation se répète : des repas trop copieux, mal équilibrés, riches en graisses animales et souvent accompagnés de boissons gazeuses sucrées. Ces pratiques, selon elle, peuvent aggraver certaines pathologies comme le diabète, l’hypertension ou les maladies cardiovasculaires.